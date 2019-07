Der neu gewählte Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu wird bedroht.

Der Staatsschutz sei eingeschaltet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem Evangelischen Pressedienst. "Tatort" sei unter anderem das Internet. Es werde "jeweils gegen bekannt" ermittelt. Laut MDR richten sich die Ermittlungen gegen drei Verdächtige aus Sachsen und Brandenburg. Auslöser waren demnach Hasspostings in sozialen Netzwerken. Ursu forderte die Betreiber von Onlineplattformen zu entschiedenem Handeln gegen Hasspostings auf.



Der gebürtige Rumäne Ursu hatte sich in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Görlitz am 16. Juni mit 55,2 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Kandidaten Sebastian Wippel durchgesetzt, der 44,8 Prozent erreichte. Da Wippel im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten hatte, hatten sich Grüne und Linke vor der Stichwahl zu dem ungewöhnlichen Schritt entschieden, eine Wahlempfehlung für den CDU-Kandidaten abzugeben.