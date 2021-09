Die Grünen in Sachsen wollen weiter gegen ein Wahlplakat der rechtsextremen Kleinstpartei Dritter Weg vorgehen.

Das Plakat mit dem Slogan "Hängt die Grünen!" sei zuerst in Zwickau aufgetaucht, hänge inzwischen aber auch in Nordsachsen, im Vogtland und in Leipzig, erklärte eine Sprecherin. Man werde bei den zuständigen Staatsanwaltschaften jeweils Anzeigen erstatten. Die Grünen sehen in dem Motiv eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.