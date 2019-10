Knapp fünf Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen hat sich das Verhandlungsteam der Grünen für Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD ausgesprochen.

Dies wolle man dem Landesvorstand empfehlen, der dann einem Landesparteitag einen Vorschlag unterbreiten solle, teilten die Grünen-Unterhändler nach Abschluss der Sondierungen in Dresden mit. Die Partei hatte in drei Runden mit dem Wahlsieger CDU und der schon bisher an der Landesregierung beteiligten SPD über ein mögliches Dreierbündnis gesprochen.



Die sogenannte Kenia-Koalition ist nach der Landtagswahl vom 1. September die einzige Möglichkeit für die CDU, eine regierungsfähige Mehrheit zu organisieren. Für die Fortsetzung der bisherigen schwarz-roten Koalition von Ministerpräsident Kretschmer reicht es nicht mehr.