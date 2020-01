Als Reaktion auf die Ausschreitungen in Leipzig-Connewitz hat Sachsens Innenminister Wöller angekündigt, mit Polizeipräsenz für Sicherheit in dem Stadtviertel zu sorgen.

Man werde im ganzen Land keine rechtsfreien Räume dulden, sagte der CDU-Politiker. Bei dem Einsatz in der Silvesternacht war ein Polizist schwer am Kopf verletzt worden, nach Einschätzung der Ermittler von Linksextremisten. Derweil geht die politische Diskussion über den Vorfall weiter. Die SPD-Vorsitzende Esken konkretisierte ihre Äußerung zur Polizeitaktik. Es gehe ihr nicht darum, Beamte in ihrem Handeln zu kritisieren, sagte Esken im ZDF. Es gehe ihr darum, in Frage zu stellen, ob es genug Polizisten gegeben habe und ob deren Vorgehensweise richtig gewesen sei.



Die Justiz hat inzwischen gegen vier Männer Haftbefehle erlassen. Laut Landeskriminalamt wird ihnen unter anderem tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.