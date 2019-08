Sachsens Integrationsministerin Köpping hat Morddrohungen erhalten.

Das bestätigte eine Sprecherin der SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Die Drohungen seien vor einer Lesung Köppings in Brandis geäußert worden. Sie habe deshalb Personenschutz erhalten. An der Veranstaltung hielt die Ministerin dennoch fest. Sie betonte gegenüber der "Leipziger Volkszeitung", an ihren öffentlichen Auftritten mache sie keine Abstriche. Köpping hatte jüngst angekündigt, gemeinsam mit dem niedersächsischen Innenminister Pistorius für den Vorsitz der Bundes-SPD zu kandidieren.