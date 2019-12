Die sächsische CDU hat für eine gemeinsame Regierung mit den Grünen und der SPD gestimmt.

Auf einem Parteitag in Radebeul votierten am Abend nur etwa 20 der knapp 240 Delegierten gegen den Koalitionsvertrag oder enthielten sich.



Damit macht die CDU als erste Partei den Weg für ein Dreierbündnis in Sachsen frei. Es wäre nach Sachsen-Anhalt und Brandenburg die dritte so genannte Kenia-Koalition in Deutschland.



Bei den Grünen und der SPD in Sachsen läuft noch eine Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag.