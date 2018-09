Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer gibt heute im Landtag eine Regierungserklärung ab.

Es wird erwartet, dass der CDU-Politiker auch zu den ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz sowie zum Rechtsextremismus in Sachsen Stellung bezieht. Die Rede steht unter der Überschrift "Für eine demokratische Gesellschaft und einen starken Staat".



Im Oktober will Bundeskanzlerin Merkel in Chemnitz an einem Bürgerdialog zum Thema Zuwanderung teilnehmen. Ein Regierungssprecher in Berlin sagte, Merkel habe eine Einladung der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig angenommen.