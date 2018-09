Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat dem Rechtsextremismus in dem Freistaat den Kampf angesagt.

Die Rechtsextremisten seien die größte Gefahr für die Demokratie, sagte der CDU-Politiker in einer Regierungserklärung im Landtag in Dresden. Dieser Kampf müsse die Demokraten vereinen, die achtbaren Bürger sollte man zu Verbündeten machen. Das Tötungsdelikt in Chemnitz sei ebenso wenig zu entschuldigen wie Angriffe auf Journalisten oder ausländische Mitbürger. Es sei keine Frage, dass der Rechtsstaat hier durchgreife. Der Staat habe das Gewaltmonopol und gewährleiste die Sicherheit der Bürger. Kretschmers Rede steht unter der Überschrift "Für eine demokratische Gesellschaft und einen starken Staat".



Im Oktober will Bundeskanzlerin Merkel in Chemnitz an einem Bürgerdialog zum Thema Zuwanderung teilnehmen. Ein Regierungssprecher in Berlin sagte, Merkel habe eine Einladung der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig angenommen.