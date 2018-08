Nach den Ausschreitungen vom Wochenende stellt sich der sächsische Ministerpräsident Kretschmer heute der Diskussion mit Bürgern.

Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen und anschließenden Demonstrationen mit Übergriffen auf Ausländer kommt Kretschmer zum sogenannten Sachsengespräch ins Stadion Chemnitz. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Ludwig wolle sich der Ministerpräsident mit den Bürgern über eine Vielzahl von Themen austauschen, hieß es im Vorfeld.



Die rechtspopulistische Bewegung Pro Chemnitz hat zu einer Demonstration am Stadion aufgerufen. Die Polizei sichert beide Veranstaltungen auch mit Hilfe von Einsatzkräften der Bundespolizei sowie Bereitschaftspolizei aus fünf Bundesländern ab.



In Wismar in Mecklenburg-Vorpommern hat es einen ausländerfeindlichen Angriff gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein offenbar aus Syrien stammender Mann angepöbelt und durch Schläge schwer verletzt.