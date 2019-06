Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, CDU, hat sich für mehr direkte Demokratie und die Einführung eines so genannten "Volkseinwands" ausgesprochen.

Bürger sollten nicht nur am Wahlsonntag verbindliche Entscheidungen treffen können, schreibt Kretschmer in der Wochenzeitung "Die Zeit". Nach seinen Vorstellungen bekäme die Bevölkerung die Möglichkeit, darüber abzustimmen, ob vom Landtag erlassene Gesetze in Kraft treten sollen. Voraussetzung wäre, dass die Unterschriften von etwa fünf Prozent der Wahlberechtigten gesammelt werden. Das Haushaltsgesetz wäre ausgenommen, so Kretschmer. Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt.