Katja Meier, Jusitzministerin in Sachsen. (dpa-Zentralbild / Robert Michael)

Es sieht eine Vielzahl von Maßnahmen vor, die unter anderem in der Justiz, im Justizvollzug und in der Demokratie-Arbeit umgesetzt werden sollen. Landes-Justizministerin Meier sagte in Dresden, mit dem Gesamtkonzept liege erstmals ein Maßnahmenpaket vor, das nicht nur einzelne Symptome in den Blick nehme, sondern dem Problem in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen begegne. Neben Prävention und Beratung solle auch die Verfolgung rechtsextremer Straftaten intensiviert werden, führte die Grünen-Politikerin aus. Rechtsextremismus sei in Sachsen lange kleingeredet worden. Die derzeitige schwarz-grün-rote Landesregierung sehe darin jedoch ein "vordringliches Problem".

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.