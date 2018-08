Politiker der Opposition fordern ein stärkeres Engagement des Staats gegen Rechtsextreme und Rassismus.

Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Bartsch, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Rechtsstaat müsse sich bewähren und dürfe eine Verschiebung des Grundkonsenses nicht zulassen. Wenn Menschen bedroht oder verletzt würden, wenn der Hitler-Gruß gezeigt werde, dann müsse das mit den Mitteln des Rechts geahndet werden, erklärte Bartsch unter Hinweis auf die Ausschreitungen der Demonstration in Chemnitz.



Grünen-Chefin Baerbock sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die sächsische Regierung dürfe die Zivilgesellschaft nicht mehr allein lassen im Einsatz für Demokratie und Rechtsstaat. In der Zeitung "Heilbronner Stimme" forderte der deutsch-französische Publizist Alfred Grosser die Zivilgesellschaft auf, den Rechten deutlicher zu widersprechen. Wenn die Grundwerte missachtet würden, sei die Demokratie in Gefahr.