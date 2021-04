Der Präsident des sächsischen Landeskriminalamts, Kleine, muss nach dem Munitionsskandal seinen Posten räumen.

Das teilte Landesinnenminister Wöller in Dresden mit. Auch der für Spezialeinheiten zuständige Abteilungsleiter Mewes werde von seinen Aufgaben entbunden. Es sei ein personeller Neuanfang erforderlich, um das Vertrauen in die Behörde und ihre Führung wiederherzustellen, sagte Wöller. Neue Chefin des Landeskriminalamtes soll die bisherige Präsidentin der Polizeidirektion Chemnitz, Penzel, werden.



Hintergrund sind Ermittlungen, wonach Polizisten eines mobilen Einsatzkommandos ohne Erlaubnis an einem Schießtraining auf einem Privatgelände teilgenommen hatten. Dabei sollen sie mindestens 7.000 Schuss Munition aus den Beständen des LKA entwendet haben.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.