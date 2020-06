Auf das Fahrzeug von Sachsens früherem Landespolizeipräsidenten Merbitz hat es einen versuchten Anschlag gegeben.

Nach Angaben des Landeskriminalamts sollen Unbekannte das Auto des Mannes manipuliert haben. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es. Ein politischer

Hintergrund könne ebenso wie ein persönliches Motiv nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus Abwehrzentrums am LKA habe die Ermittlungen übernommen.



Bereits in der Vergangenheit kam es laut Landeskriminalamt immer wieder zu Angriffen auf das Eigentum von Merbitz - bisher ohne größeren Schaden.