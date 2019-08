Der frühere Verfassungsschutzpräsident Maaßen appelliert an Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer, sich stärker von der Bundes-CDU abzugrenzen.

Hintergrund dürfte die Landtagswahl in Sachsen in zwei Wochen sein. Maaßen sagte der "Welt am Sonntag" mit Blick auf seine Partei, er wünsche sich, Zitat, "in Teilen eine Neupositionierung der CDU, eine Politikwende". Als Beispiel nannte Maaßen erneut eine Begrenzung der Zuwanderung. Er warnte die CDU zudem vor einer Koalition mit den Grünen.



Das Interview wurde laut "Welt am Sonntag" geführt, bevor Äußerungen von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer zu einer Diskussion über einen möglichen Parteiausschluss Maaßens führten. Kretschmer twitterte, "bei aller berechtigter Kritik an Herrn Maaßen" schließe man niemanden aus, nur weil er unbequem sei. Der CDU-Vorsitzende in Brandenburg, Senftleben, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Wenn jemand ständig gegen die Gemeinschaft Foul spielt, muss er sich nicht wundern, dass die Team-Managerin klare Worte findet". In Brandenburg finden am 1. September - wie in Sachsen - Landtagswahlen statt.



Die Vizevorsitzende der Linken, Renner, schrieb, die Relevanz von Maaßen oder des SPD-Politikers Sarrazin basiere nicht auf deren Funktion oder Mandat. Sie basiere einzig auf dem, so wörtlich, "Goutieren der Rechtsaußen-Provokationen durch Presse und Öffentlichkeit".