Sachsens Ministerpräsident Kretschmer stößt mit seiner Beschreibung der Ereignisse in Chemnitz auf Widerspruch.

Kretschmer hatte heute im sächsischen Landtag betont, es habe keine Hetzjagden auf Ausländer gegeben, und damit indirekt Kritik an der Berichterstattung über die fremdenfeindlichen Demonstrationen geübt.



Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Mihalic, sagte, wer den Rechtsextremismus wirklich bekämpfen wolle, müsse die Dinge klar benennen. Der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, warf Kretschmer vor, den Kopf in den Sand zu stecken.



Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte von "Hetzjagden" gesprochen, was ihr Kritik seitens der AfD einbrachte. Heute wies sie die Kritik zurück und verurteilte die Ausschreitungen in Chemnitz erneut. Sie sagte, es habe Bilder gegeben, die Hass und damit auch die Verfolgung unschuldiger Menschen gezeigt hätten. Davon müsse man sich distanzieren. Die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer sagte, an den Ausschreitungen in Chemnitz gebe es nichts kleinzureden.