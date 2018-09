Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, hat Spekulationen über eine Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl in Sachsen im kommenden Jahr eine Absage erteilt.

Das könne sie kategorisch ausschließen, sagte Merkel am Abend bei einer Veranstaltung in Augsburg. Sie sei sicher, dass dies auch der überwiegende Teil der CDU in Sachsen so sehe. Zuvor hatte sich bereits CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer ähnlich geäußert.



Der neue CDU-Landtagsfraktionschef in Sachsen, Hartmann, hatte eine Koalition mit der AfD nicht ausgeschlossen. Das werde man von ihm in dieser Form auch nicht hören, hatte er auf eine Frage des Radiosenders MDR Sachsen gesagt.



Der Dresdner Politik-Professor Vorländer sprach daraufhin im Deutschlandfunk von "einer gänzlich verunsicherten CDU", die nach der richtigen Strategie noch suche. Zudem sei die Fraktion der CDU im sächsischen Landtag nicht einheitlich aufgestellt.