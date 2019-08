Sachsens Ministerpräsident Kretschmer begrüßt den Rückzug des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen aus dem Landtagswahlkampf der CDU.

Maaßen habe genügend Ärger gemacht, sagte Kretschmer in Dresden. Dieser Mann und sein "undifferenziertes Gerede" hätten die Debatte über die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz unnötig verlängert. Maaßen habe keine Bedeutung, sie entstehe lediglich durch die mediale Begleitung seiner Auftritte, fügte der Ministerpräsident von der CDU hinzu.



Maaßen hatte als CDU-Mitglied auf Einladung einiger Kreisverbände mehrere Wahlkampfauftritte in Sachsen absolviert. Gestern Abend erklärte er, sich aus dem Landtagswahlkampf zurückzuziehen. Zur Begründung verwies er auf ablehnende Interviewäußerungen Kretschmers im "Spiegel" vom Wochenende. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren in der letzten Woche vor der Landtagswahl aber ohnehin keine weiteren Termine mehr mit Maaßen vorgesehen. Der Sprecher des Vereins Werte-Union, Höcker, verwies dagegen auf "weitere kurzfristige Anfragen", in die sich Maaßen nicht mehr einbringen wolle. Maaßen ist Mitglied des Vereins.