Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat seine Kritik am Verhalten der ZDF-Journalisten im Rahmen einer polizeilichen Anzeigenaufnahme am Rande einer Pegida-Demonstration erneuert.

Anders als der Dresdner Polizeipräsident, der nach der Aufarbeitung des Vorfalls gegenüber dem ZDF-Team um den Journalisten Arndt Ginzel sein Bedauern zum Ausdruck gebracht hatte, warf Kretschmer im Interview mit dem Medienmagazin "jounalist" den Berichterstattern weiterhin vor, an der Zeitverzögerung mitschuldig gewesen zu sein. "Bei einer Anzeige erfolgt logisch die Identitätsfeststellung. Das geht schnell, wenn die Beteiligten mitwirken." Die Dresdner Polizei habe den Einsatz selbstkritisch bewertet, "diese selbstkritische Reflexion hätte ich mir vom ZDF auch gewünscht", sagte Kretschmer.



Zugleich bekannte sich Kretschmer zur Pressefreiheit. "Es gilt Null Toleranz bei jedem Angriff auf Journalisten", sagte der sächsische Ministerpräsident. Nachdem ein Demonstrant im August in Dresden im Vorfeld einer Demonstration die Journalisten angezeigt hatte, war ein Team des ZDF-Magazins Frontal 21 von Polizisten 45 Minuten lang zur Feststellung von Personalien festgehalten worden. Daraufhin wurde Kritik laut, dass die Polizei die journalistische Arbeit des Fernsehteam behindert habe. Der Demonstrant, der den Einsatz ausgelöst hatte, war zum damaligen Zeitpunkt Beschäftigter des Landeskriminalamts.



Kretschmer kritisierte auch die Berichterstattung über die rassistischen Ausschreitungen von Chemnitz. Er zielte dabei auf Medien ab, die nicht aus der Region stammen. "Man muss ja den Kollegen, die vor Ort sind und die ganze Geschichte erlebt haben, mehr vertrauen als jemandem, der vielleicht in Berlin oder Hamburg sitzt oder mal eben vorbeigefahren kommt und dann etwas aufschreibt." Kretschmer wirft besonders überregionalen Redaktionen vor, pauschal über Chemnitz, Sachsen und Ostdeutsche berichtet zu haben. Von der Aussage in seiner Regierungserklärung vom 5. September, nach der es in Chemnitz "keinen Mob, keine Hetzjagden" gegeben, rückte er nicht ab. Im Interview sagte er nur: "Es sind Straftaten passiert, die mit aller Härte aufgeklärt und verfolgt werden."