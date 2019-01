Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat die rasche Abschaffung des Solidaritätszuschlags verlangt.

Dies solle bis zum Ende der Wahlperiode geschehen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Was die neuen Bundesländer an Geld bekämen, hänge nicht von dem Zuschlag ab. Kretschmer fügte hinzu, grundsätzlich erwarte er eine stärkere Förderung des Ostens. Dieser solle etwa bei der Ansiedlung von Bundesbehörden oder von Bundeswehrstandorten bis auf weiteres klar bevorzugt werden. Ostdeutschland brauche auch mehr Forschungseinrichtungen.



Der Bundesparteitag der CDU hatte im Dezember die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags bis Ende 2021 beschlossen. Im Koalitionsvertrag mit CSU und SPD ist allerdings vereinbart, den Soli erst von dann an und auch nur für 90 Prozent der Steuerzahler zu streichen. Bislang beharren die Sozialdemokraten auf diesem Fahrplan.