Vor der Landtagswahl in Sachsen hat Ministerpräsident Kretschmer eine Koalition mit der AfD erneut ausgeschlossen.

Der CDU-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, es werde keine Regierung mit der AfD geben. In der Partei gebe es eine starke Strömung, die an die NPD erinnere. Das mache ihm große Sorgen. Der sächsische AfD-Spitzenkandidat Urban erklärte, seine Partei sei dialogbereit.



In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert in Dresden eine Koalition aus CDU und SPD.