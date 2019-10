Rund vier Wochen nach der Wahl in Sachsen hat sich der neue Landtag konstituiert.

Auf der Sitzung wurde der CDU-Politiker Rößler zum neuen Landtagspräsidenten gewählt. Er rief dazu auf, in den kommenden fünf Jahren nicht zu polarisieren, sondern fair miteinander zu streiten.



Dem neuen Landtag gehören 119 Parlamentarier an und damit weniger als in der abgelaufenen Legislaturperiode. Grund dafür ist, dass es weniger Überhangmandate gibt. Die AfD hat 38 Sitze und damit einen Sitz weniger als ihr rechnerisch nach dem Wahlergebnis zustehen würden. Die Partei durfte nach einer Entscheidung des sächsischen Verfassungsgerichtshofs nur mit einer verkürzten Landesliste antreten.