Der Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts, der während einer Pegida-Demonstration einen Polizei-Einsatz gegen Journalisten ausgelöst hat, verlässt den Polizeidienst.

Wie das LKA in Dresden mitteilte, wird der Mann mit seiner Zustimmung bis auf weiteres eine andere Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen. Der Mann hatte Mitte des Monats an einer Pegida-Demonstration in Dresden teilgenommen. Dabei beschwerte er sich darüber, dass er aus seiner Sicht widerrechtlich von einem ZDF-Team gefilmt worden sei. Daraufhin hielt die Polizei das Fernsehteam 45 Minuten fest. In der Folge gab es eine Debatte über die Pressefreiheit in Deutschland.