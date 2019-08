Offenbar aus Protest gegen eine AfD-Wahlveranstaltung ist das Rathaus der sächsischen Stadt Grimma mit Farbe und Kot beschmiert worden.

Unbekannte hatten sich in der Nacht an dem Gebäude im Landkreis Leipzig zu schaffen gemacht. "Keine Bühne den Faschisten" stand vor dem Hintereingang auf dem Boden. Oberbürgermeister Berger verurteilte die Tat. Das sei dumpfe Gewalt von dummen Menschen, sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Das sei ein Verbrechen an den gesellschaftlichen Umgangsformen.



Die Hintergründe sind noch unklar. Es seien Ermittlungen aufgenommen worden, teilte die Polizei mit. Dazu gehöre auch ein vermeintliches Bekennerschreiben auf der linksradikalen Internetplattform "indymedia.org", das am Morgen dort hochgeladen worden war. Darin wurde als Grund für die Tat auf die AfD-Wahlveranstaltung am Abend im Rathaus hingewiesen, zu der unter anderem der Thüringer AfD-Chef Höcke erwartet wird.