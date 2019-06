Im Tarifstreit des Einzelhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat die Gewerkschaft Verdi für heute zu ersten Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Ganztägige Streiks soll es demnach in Läden, Supermärkten sowie Möbel- und Kaufhäusern in Dresden, Magdeburg und Zeitz geben.



In den Verhandlungen für die drei Bundesländer liegen die Tarifparteien weit auseinander. Verdi fordert ein durchschnittliches Lohnplus von 7,6 Prozent bei einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Das Angebot der Arbeitgeber ist deutlich niedriger.