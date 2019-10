Nach der Zerstörung eines Gedenkbaums für das NSU-Opfer Enver Simsek haben sich mehr als 100 Schülerinnen und Schüler in Zwickau zu einer spontanen Schweigeminute getroffen.

Sie hätten sich dazu entschieden, dass sie auf dieses Image der Stadt "keinen Bock" hätten, teilten sie auf Twitter mit. Man solle und dürfe nicht so dastehen, als beunruhigten einen diese Geschehnisse nicht. Dass es hier immer noch NSU-Sympathisanten gebe, wollen man nicht einfach hinnehmen. Die Schweigeminute fand bereits gestern statt.



Der Verein "Türkische Gemeinde in Deutschland" verurteilte die Zerstörung des Gedenkbaums scharf. In Berlin sagte der Voristzende Karabörklü, der NSU-Komplex und sein Gedankengut lebten weiter. Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus müsse stärker auf die öffentliche und politische Agenda rücken.



Ende vergangener Woche hatten Unbekannte in Zwickau einen Baum abgesägt, der zum Gedenken an das erste NSU-Mordopfer, Enver Simsek, gepflanzt worden war. Eine daraufhin aufgestellte Holzbank mit einer Inschrift zum Gedenken an die NSU-Opfer war ebenfalls beschädigt worden. Die Polizei ermittelt. Die rechtsextreme Terrorzelle um Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe hatten jahrelang in Zwickau im Untergrund gelebt.