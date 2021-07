Bundesinnenminister Seehofer hat in Freital die neue Außenstelle des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik eröffnet.

Bei einem Besuch in der Kreisstadt nahe Dresden sagte der CSU-Politiker, die Corona-Pandemie habe zu einer Zunahme von Extremismus und Terrorismus aus allen Himmelsrichtungen geführt. Es gebe Zulauf bei den Rechtsextremisten und mehr Straftaten im linksextremen Bereich. Zudem befinde sich der Islamismus in der Mitte des Landes. Man müsse höchst wachsam sein, betonte Seehofer. Er wolle den Menschen keine Angst machen, man dürfe die Realität aber auch nicht verharmlosen.



Das BSI in Freital ist neben dem Stammsitz Bonn der zweite Standort der Behörde. Einen kleineren Stützpunkt gibt es noch in Saarbrücken. Derzeit arbeiten in Freital 54 Beschäftigte, Ende des Jahres sollen es knapp 100, Ende 2022 205 sein. Freital soll vor allem für die Sicherheit der 5G- und 6G-Netze sowie für den digitalen Verbraucherschutz zuständig sein.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.