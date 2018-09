Vertreter von Politik und Gesellschaft in Sachsen haben davor gewarnt, protestierende Bürger in Chemnitz pauschal als rechtsradikal zu verurteilen.

Es sei schiere Verzweiflung, dass viele Menschen mit Neonazis auf die Straße gingen, sagte die Mitbegründerin von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen, Antje Hermenau, in der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk. Ähnlich äußerte sich der Autor Lukas Rietzschel. Viele Bürger liefen mit, weil das in ihren Augen völlig legitim sei, führte der Görlitzer aus. Sie hielten es für die einzige Form des Protests, die überhaupt noch gehört werde. Wenn sie das Gefühl hätten, keine ihrer Interessen würden mehr vertreten, dann gingen sie eben dahin, wo die sogenannte Alternative stehe.



Hermenau drängte in der Sendung darauf, man solle doch bitte bei den "besorgten Bürgern" die Gänsefüßchen weglassen - auch die mitgedachten. Sie machten aus den Wörtern eine Art sanften Kampfbegriff, den bestimmte linke Kreise nutzten, um zu suggerieren, es handele sich bei allen um Nazis. Es gebe aber nun einmal Bürger, die besorgt seien, viele davon vereinsamt und älter, betonte Hermenau, die 2015 bei den Grünen ausgetreten ist. Wenn die anderen Parteien hier nicht politisch einstiegen und stattdessen sagten, mit der AfD rede man nicht, die Themen interessierten sie nicht, dann "lehnen sie eine große Gruppe der Bevölkerung ab". Sie forderte die anderen Parteien auf, sich mehr zu engagieren.



Das verlangte auch Frank Richter, ehemaliger Direktor der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und Oberbürgermeisterkandidat in Meißen. Er sei kein Freund der AfD, aber er sei ein Freund vieler AfD-Wähler. Wenn die anderen Parteien deren Probleme nicht aufgriffen, werde es zwangsläufig eine stärkere AfD geben.



Aus Sicht des Unternehmers Lars Fassmann, der für die Gruppe Volkssolidarität/Piraten im Chemnitzer Stadtradt sitzt, addressieren viele Bürger in Sachsen ihre Probleme verdeckt. Wenn etwa gefordert werde "Ausländer raus", habe er den Eindruck, dass die Leute eigentlich etwas anders meinten, sagte Fassmann. Vielleicht gehe es dem einen oder anderen nicht gut. Vielleicht habe er von den Lohnsteigerungen in den vergangenen Jahren nichts mitbekommen oder die Schule werde nicht saniert. Da müsse man halt schauen, warum solche Dinge nicht gemacht worden seien.



