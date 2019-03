Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat die Bedeutung der sorbischen Minderheit gewürdigt.

Deren Sprache, Kultur und Traditionen seien ein wunderbarer Schatz, sagte der CDU-Politiker in Crostwitz in der Oberlausitz auf der Hauptversammlung der Domowina, dem Dachverband der sorbischen Vereine. Die sorbische Sprache habe eine "überragende Bedeutung", deren Schatz es zu bewahren gelte. Kretschmer betonte, die sächsische Landesregierung stehe an der Seite der Sorben. Sein Kabinett werde in der kommenden Woche über Maßnahmen zur Belebung der sorbischen Sprache beraten. Bereits jetzt würden etwa Übersetzungen und Kennzeichnungen im öffentlichen Raum öffentlich gefördert.