Der Landesvorsitzende der SPD in Sachsen, Dulig, will sein Amt aufgeben.

In einer Vorstandssitzung am Abend kündigte er überraschend an, auf eine erneute Kandidatur für den Vorsitz der Landes-SPD zu verzichten. Dulig erklärte zur Begründung, er wolle mit dem Rückzug einen neuen Impuls für seine Partei ermöglichen.



Dulig ist seit 2009 Vorsitzender der sächsischen SPD und seit 2014 Landeswirtschaftsminister. Seine Partei rangiert in landespolitischen Umfragen derzeit im einstelligen Bereich.

