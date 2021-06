Bundespräsident Steinmeier hat die Rolle Zwickaus als Vorreiter der Elektromobilität gewürdigt.

Bei einem Besuch des örtliches VW-Werks sagte er mit Blick auf die Lage zur Zeit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren, niemand hätte damals gedacht, dass Zwickau wieder so etwas wie ein Taktgeber in der modernen Automobilindustrie werde. Die Nachfrage nach Elektroautos sei ein Beleg für ihre Alltagstauglichkeit. Zugleich mahnte Steinmeier mit Blick auf die Antriebe der Zukunft, technologieoffen zu bleiben. Dabei verwies er etwa auf die Wasserstofftechnologie.



Das Automobilwerk in der sächsischen Stadt war Auftakt von Steinmeiers neuer Besuchsreihe unter dem Titel "Industrielle Leuchttürme in Ostdeutschland". Das Werk mit fast 9000 Beschäftigten nimmt für VW eine Schlüsselrolle beim Umstieg auf Elektromobilität ein. Es wurde für rund 1,2 Milliarden Euro umgebaut. Vor rund einem Jahr lief hier der letzte Verbrenner vom Band. Der Umbauprozess soll am Jahresende abgeschlossen sein.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.