In Sachsen ist die Kandidatenliste der AfD für die Landtagswahl im September in Teilen für ungültig erklärt worden.

Der Landeswahlausschuss in Kamenz gab bekannt, dass nur 18 der ursprünglich 61 Kandidaten auf die Liste aufgenommen werden dürfen. Als Begründung wurde angegeben, dass die Kandidaten in zwei getrennten Versammlungen mit unterschiedlichen Verfahren gewählt worden seien. Dies sei nicht zulässig.



Die sächsische AfD hatte zunächst zwei Listen für die Landtagswahl eingereicht: Eine für die Kandidaten bis zum Listenplatz 18, und eine weitere für die Plätze 19 bis 61. Später wurde eine einheitliche Liste nachgereicht. Grund ist, dass die Partei es auf dem Landesparteitag im vergangenen Februar nicht geschafft hatte, alle Listenkandidaten wählen zu lassen. Deshalb gab es einen zweiten Termin im März.



Für die AfD bedeutet die heutige Entscheidung, dass sie nach der Wahl vermutlich nicht alle gewonnenen Sitze im Landtag besetzen kann. Derzeit werden ihr in Umfragen etwa 25 Prozent der Stimmen prognostiziert, das wären weitaus mehr als nur 18 Sitze.