In Sachsen wird sich ein Untersuchungsausschuss mit der Kürzung der AfD-Kandidatenliste für die Landtagswahl befassen.

Die AfD konnte ihren Antrag im Landtag in Dresden allein durchsetzen, weil sie mehr als das notwendige Fünftel der Abgeordeten stellt.



Der Landeswahlausschuss hatte für die Wahl am 1. September nur 18 AfD-Kandidaten zugelassen und und das mit Verstößen gegen das Wahlgesetz begründet. Das sächsische Verfassungsgericht ließ später 30 Bewerber zu. Die AfD will klären, ob Mitglieder der Regierung die Kürzung der Liste beeinflusst haben. Die anderen Parteien werfen der AfD Unvermögen vor, eine ordnungsgemäße Liste aufzustellen.