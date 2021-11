Verzierte Lebkuchenherzen hängen an einem Weihnachtsmarktstand (Federico Gambarini/dpa)

In Sachsen dürfen laut Gesundheitsministerin Köpping in Kreisen mit einer Wocheninzidenz über eintausend Ungeimpfte das Haus nur noch mit einem triftigen Grund verlassen. Für diesen Personenkreis gelte darüber hinaus eine nächtliche Ausgangssperre. Landesweit würden die Weihnachtsmärkte abgesagt; zudem dürfe sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen. Für den Handel gelte die 2G-Regel mit Ausnahme der Grundversorgung und für den Zugang zum Arbeitsplatz die 3G-Regel. Alle Einrichtungen im Kultur- und Freizeitbereich würden geschlossen, große Veranstaltungen und die Beherbergung von Touristen untersagt, erklärte die SPD-Politikerin. Die Einschränkungen gelten zunächst bis zum 12. Dezember.

Die Maßnahmen seien schwer, aber notwendig, sagte Ministerpräsident Kretschmer von der CDU. Mit diesem Wellenbrecher wolle man erreichen, dass die Krankenhäuser nicht überliefen. Ob man das mit den Maßnahmen erreichen könne, sei aber unklar. Die niedrige Impfquote sei der eigentliche Grund für diese Situation, fügte Kretschmer hinzu.

In Bayern gilt nach einer Entscheidung der Landesregierung in Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 1.000 ein Lockdown, landesweit müssen Clubs, Diskotheken und Bars für die nächsten drei Wochen schließen. Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Das Corona-Drama setze sich fort, sagte Ministerpräsident Söder. Die Lage in den Kliniken sei katastrophal. 90 Prozent der Patientinnen und Patienten seien ungeimpft. Der CSU-Politiker appellierte noch einmal eindringlich an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. In Bayern und auch in Sachsen sollen Kitas und Schulen aber geöffnet bleiben.

In Hessen sollen gemäß den Regelungen von Bundestag und Bundesrat die Schutzmaßnahmen Mitte nächster Woche verschärft werden.

