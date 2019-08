Einen Tag vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen finden dort heute die letzten Wahlkampf-Veranstaltungen statt.

In Potsdam tritt die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer auf, für die Linke spricht in der brandenburgischen Landeshauptstadt der langjährige Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Gysi. Die AfD beendet ihren Wahlkampf im sächsischen Görlitz.



Umfragen sehen in Brandenburg AfD und SPD ungefähr gleichauf. In Sachsen führt in den Befragungen die CDU.



In der Deutschlandfunk-Sendung "Hintergrund" berichteten wir ausführlich über die Lage in Sachsen und Brandenburg vor den Landtagswahlen.