Die Sorben fühlen sich in den Landtagen von Brandenburg und Sachsen nicht gut genug vertreten. Bisherige Versuche, der Minderheit mehr Einfluss zu sichern, waren nicht sehr erfolgreich. Jetzt ist unter anderem die Gründung einer Sorben-Partei in beiden Bundesländern im Gespräch.

Das von der Minderheit selbst gegründete Parlament "Serbski Sejm" strebt Verhandlungen für eine bessere Vertretung an. Ziel seien geeignete Modelle der Partizipation, erklärte die Interessenvertretung.



Für Sachsen schlägt die "Serbski Sejm" vor, die einst erwogene gesonderte Wahl sorbischer Abgeordneter für den Landtag wieder auf die politische Tagesordnung zu setzen. Zudem solle die Fünf-Prozent-Hürde aufgehoben werden, sollte eine sorbische Partei bei der Landtagswahl in Sachsen antreten. In Brandenburg gibt es bereits die Regelung, dass Minderheitenparteien keine Fünf-Prozent-Hürde überspringen müssen. Die Sorben-Partei Lausitzer Allianz, die 2005 als Wendische Volkspartei entstand, wurde dort hingegen für die Landtagswahl im September nicht zugelassen. In Sachsen war sie erstmals bei den Kommunalwahlen Ende Mai mit mehreren Kandidaten angetreten, konnte hier aber nicht punkten.

Linken-Politiker macht sich für Sorben stark

Der Linken-Politiker und Rechtsanwalt Heiko Kosel schließt eine Partei mit zwei Landesverbänden für die Zukunft nicht aus. "Es ist an der Zeit, sich über eine sorbische Partei Gedanken zu machen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Kosel vertritt im Sächsischen Landtag für die Linken Belange der Sorben.



Kosel hält zwar die Integration sorbischer Abgeordneter in die Fraktionen für den besseren Weg: "Aber wenn das nicht funktioniert, ist es legitim, mit einer eigenen Partei anzutreten." Sinnvoll wäre demnach eine Partei mit Landesverbänden in Brandenburg und Sachsen.



Kosel erinnerte daran, dass alle Parteien in Sachsen in der ersten Legislaturperiode nach der Wende ein Versprechen abgaben, Sorben auf aussichtsreichen Listenplätzen zu nominieren. Dieser Schwur sei aber gebrochen worden. Momentan sitzen neben ihm nur zwei weitere Sorben im sächsischen Parlament: Die CDU-Politiker Marko Schiemann und Aloysius Mikwauschk.



Kosel befürchtet, dass im neuen Landtag kein einziger Sorbe mehr Platz nehmen wird. Er selbst wurde von seiner Partei auf einen aussichtslosen Listenplatz (60) gewählt. Schiemann liegt mit Platz 19 bei der CDU vergleichsweise weit vorn. Mikwauschk hat sein Direktmandat gegen starke AfD-Konkurrenz zu behaupten. Einen Listenplatz hat er nicht.

Rund 60.000 Sorben in der Lausitz

Die Sorben sind eine westslawische Volksgruppe, die vorwiegend in der Lausitz lebt. Dazu gehören die Obersorben in der Oberlausitz (Sachsen) und die Niedersorben in der Niederlausitz (Brandenburg), wo sie auch als Wenden bezeichnet werden. Nach offiziellen Zahlen gibt es etwa 60.000 Sorben.



Auch sprachlich gibt es eine Zweiteilung. Das Obersorbische weist eine Nähe zu Tschechisch und Slowakisch auf. Die niedersorbische Sprache ähnelt eher dem Polnischen und ist nach Auskunft von Forschern inzwischen vom Aussterben bedroht.



Ein prominenter Sorbe ist der frühere sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). Aus der Sagenwelt bekannt ist Krabat. Die Figur des Waisenjungen, der eine Lehrstelle in einer Mühle antritt und dort der Schwarzen Magie anheimfällt, wurde vor allem durch das gleichnamige Jugendbuch von Otfried Preußler bekannt.

Vergleich mit Dänen in Schleswig-Holstein

Präsenter als die Sorben in Sachsen und Brandenburg ist in der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein. Sie ist im dortigen Landtag seit Jahrzehnten mit einer Regionalpartei vertreten, dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW).



Die Fünf-Prozent-Hürde in Schleswig-Holstein ist für den SSW aufgehoben. Nach der Landtagswahl 2005 gab es eine Diskussion darüber, ob es denkbar wäre, dass eine Minderheitenpartei eine Regierung toleriert, oder ob sie sich politisch neutral verhalten und nur die Interessen ihrer Klientel vertreten sollte.