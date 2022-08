Sachsen und Brandenburg haben die aktuell geltenden Corona-Regeln um weitere vier Wochen verlängert. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Sebastian Kahnert)

Damit bleibt zum Beispiel die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Arztpraxen zunächst bestehen. In Brandenburg wurde zusätzlich eine sogenannte "Schutzwoche" an Schulen aufgenommen, die für die erste Woche nach den Sommerferien gilt. Damit müssen alle nicht-immunisierten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte an drei Tagen einen Corona-Test durchführen. Geimpfte und Genesene können sich freiwillig testen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.