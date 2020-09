Der sächsische Verfassungsschutz beobachtet eine steigende Gewaltbereitschaft in der linksextremistischen Szene in Leipzig.

Zudem wachse die Mobilisierungsfähigkeit, erklärte eine Behörden-Sprecherin. Das habe sich jeweils vor den Ausschreitungen in Leipzig gezeigt. An allen drei Tagen hätten es Autonome geschafft, aus dem Stand heraus mehrere hundert Personen zu mobilisieren. Es seien überwiegend Leipziger an den Krawallen beteiligt gewesen. Besorgniserregend sei, dass Linksextremisten nicht nur Sachbeschädigung fest in ihre Strategie einkalkulierten, sondern mittlerweile auch Personenschäden billigend in Kauf nähmen, erklärte die Sprecherin weiter.



Vorwand für die Ausschreitungen und Angriffe auf Polizisten war die Räumung eines besetzten Hauses am vergangenen Mittwoch sowie der Anstieg der Mieten in Leipzig.