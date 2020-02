Am Bahnhof im sächsischen Wurzen sind fünf Reisende von vermummten Tätern angegriffen worden.

Wie das sächsische Landeskriminalamt mitteilte, wurden dabei vier Menschen verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die Ermittler gehen demnach von einem mutmaßlich linksextremistisch motivierten Überfall aus. Zu den Verletzten erklärte das LKA lediglich, dass sie zuvor an einer Versammlung in Dresden teilgenommen hätten. Ein Sprecher wollte aber keine Angaben dazu machen, ob es sich um Teilnehmer der rechten Demonstration in der sächsischen Landeshauptstadt handelte.



Rechte Gruppen hatten sich am Samstag zum 75. Jahrestag der Zerstörung Dresdens durch Luftangriffe zu einem sogenannten Trauermarsch versammelt. Dagegen demonstrierten in der Stadt zahlreiche Menschen.