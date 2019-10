Nach der Zerstörung eines Gedenkzeichens an NSU-Opfer in ihrer Stadt hat Zwickaus Oberbürgermeisterin Findeiß die Bundespolitik scharf kritisiert.

Sie habe sich bereits 2012 an Bundeskanzlerin Merkel und den damaligen Ministerpräsidenten Tillich gewandt, und um Unterstützung für ein Dokumentationszentrum gegen rechten Terror gebeten, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Dort habe sie aber eine Ablehnung erhalten. Vor zwei Jahren sei dann die Vizepräsidentin des Bundestags, Pau (Die Linke), in Zwickau gewesen und wollte sich für ein Dokumentationszentrum einsetzen. "Seitdem habe ich auch nichts wieder gehört", führte Findeiß aus.



Zudem warf sie den Medien eine stigmatisierende Berichterstattung vor. Es werde immer dann berichtet, wenn etwas Schlimmes passiert sei, nicht wenn positive Akzente gesetzt würden, führte Findeiß aus. Als man in der Stadt den Baum gepflanzt oder im Rathaus ein Gedenken anlässlich der Urteile im Münchner NSU-Prozess abgehalten habe, sei wenig berichtet worden. Erst wenn die positiven Akzente zerstört würde, werde berichtet. Schon nach dem Bekanntwerden des NSU-Trios habe sich die Stadt dagegen verwahrt, dass von "Zwickauer Terrorzelle" gesprochen werde.



Ende vergangener Woche wurde in Zwickau ein Baum von Unbekannten abgesägt, der zum Gedenken an das erste Mordopfer des NSU, Enver Simsek, gepflanzt worden war. Eine danach kurzfristig von Bürgern als Ersatz aufgestellte Bank mit Inschrift wurde ebenfalls zerstört. Die 2011 aufgeflogene rechtsextreme Terrorzelle um Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe hatte jahrelang in Zwickau im Untergrund gelebt.