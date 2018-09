Sachsens Innenminister Wöller hat eine zügige Aufklärung des Angriffs auf das koschere Restaurant "Schalom" vor zwei Wochen in Chemnitz zugesagt.

Das teilte der CDU-Politiker am Abend bei einem Besuch des Lokals mit. Führende Bundespolitiker hatten zuvor verstärkte Ermittlungen angemahnt. Nach Angaben des Restaurantbetreibers haben ihn zehn bis zwölf Personen mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenstände attackiert. Dabei seien antisemitische Beschimpfungen gerufen worden. Über den Angriff hatten regionale Medien bereits kurz nach der Tat berichtet. Die jetzigen Reaktionen erfolgten aber erst, nachdem die "Welt am Sonntag" vor zwei Tagen darüber berichtet hatte. Der Vorfall trug sich am Abend einer rechtsgerichteten Kundgebung zu. Sie war angemeldet worden, nachdem ein 35-Jähriger in Chemnitz erstochen worden war. Tatverdächtig sind zwei Iraker und ein Syrer, die in Untersuchungshaft sitzen.