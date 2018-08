Sachsens Innenminister Wöller hat Einzelheiten zu den Gewaltausbrüchen in Chemnitz genannt. Zu der Demonstration gestern seien auch "Chaoten und Hooligans" aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg nach Chemnitz gekommen, sagte der CDU-Politiker vor Journalisten. Von den rund 7.000 Teilnehmern seien etwa 6.000 dem rechtsextremen Lager zuzuordnen.

Nach Polizeiangaben wurden bei den Krawallen 20 Personen verletzt. Ein Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, es seien bislang zehn Ermittlungsverfahren wegen Zeigen des Hitlergrußes eingeleitet worden. Der Grünen-Politiker Özdemir erstattete in diesem Zusammenhang mehrere Anzeigen gegen Unbekannt.



Innenminister Wöller teilte außerdem mit, nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen, die den Ausschreitungen in Chemnitz voranging, werde gegen einen Syrer und gegen einen Iraker ermittelt, die sich in Untersuchungshaft befinden.



Bundespräsident Steinmeier verurteilte die Ausschreitungen. Er sagte, er teile die Erschütterung und die Trauer, die viele Bürger empfänden. Aber diese Erschütterung sei missbraucht worden, um Ausländerhass und Gewalt auf die Straßen zu tragen. Dies verurteile er aufs Schärfste, so das Staatsoberhaupt.



Bundeskanzlerin Merkel erklärte, es dürfe auf keinem Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen. Hetzjagden und Zusammenrottungen in Chemnitz, wie sie in Videoaufnahmen zu sehen seien, hätten mit dem Rechtsstaat nichts zu tun, sagte Merkel in Berlin.



Bundesinnenminister Seehofer bot Sachsen nach den Gewaltausbrüchen in Chemnitz die Polizeiunterstützung des Bundes an. Der CSU-Politiker sagte in Berlin, die sächsische Polizei sei in einer schwierigen Situation. Sofern von dort angefordert, stehe der Bund mit polizeilichen Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung, erklärte Seehofer.



Ministerpräsident Kretschmer betonte hingegen auf einer Pressekonferenz, die Sicherheitsbehörden in Sachsen seien handlungsfähig. Kretschmer verurteilte die Krawalle in Chemnitz. Die Betroffenheit der Chemnitzer nach der tödlichen Messerattacke am Sonntag sei verständlich, meinte der CDU-Politiker. Sie rechtfertige jedoch unter keinen Umständen gewalttätige Ausschreitungen. Es gebe zudem keinen Grund, ausländische Mitbürger unter Generalverdacht zu stellen, betonte Kretschmer.



Der Präsident des Landeskriminalamts, Kleine, teilte mit, dass das Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des LKA die Ausschreitungen in Chemnitz genau untersuchen werde. Straftaten würden konsequent verfolgt.