Sachsens Innenminister Roland Wöller, CDU (dpa -news / Monika Skolimowska)

Der CDU-Politiker teilte dem Nachrichtenportal t-online mit, die Pandemie und die Unvernunft vieler ließen sich nicht mit polizeilichen Mitteln und schon gar nicht mit Gewalt bekämpfen. Nur mit Vernunft, Disziplin und gegenseitiger Solidarität komme man durch diese Krise.

Die Linken-Politikerin Köditz warf ihm vor, die Notverordnung seiner eigenen Landesregierung nicht mitzutragen. Wöller sehe sie offenbar als freiwillig an: Wer sich daran halte, habe scharfe Auflagen. Wer sich nicht daran halte, dürfe machen, was er wolle. Auch der Grünen-Politiker Herrmann warnte, so verliere die Polizei das Vertrauen bei den Vernünftigen.

Hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen hatten sich zu Wochenbeginn wieder an mehreren Orten in Sachsen und Thüringen zu unangemeldeten Protestaktionen zusammengefunden. Die Polizei ließ sie gewähren, obwohl die Notfallverordnungen derzeit nur Kundgebungen mit maximal zehn beziehungsweise 35 Teilnehmern gestatten.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.