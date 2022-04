Nach mehreren Skandalen

Roland Wöller (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Zuletzt betraf das Posten an der sächsischen Polizeihochschule in Rothenburg im Landkreis Görlitz. Dort soll etwa Manja Hussner neue Kanzlerin werden - eine frühere Kommilitonin von Wöllers Frau. Ihm wurde daraufhin Vetternwirtschaft vorgeworfen. Er wies das zurück. Eine weitere Affäre betraf Korruptionsvorwürfe bei der Polizei in Leipzig. Erst diese Woche war zudem bekannt geworden, dass das Mobile Einsatzkommando Leipzig einen Skiurlaub in einem Vier-Sterne-Hotel in den Alpen als "Fortbildungsreise" deklariert haben soll.

In den vergangenen Tagen hatte der Druck auf den Minister stark zugenommen. Polizeigewerkschaften entzogen ihm das Vertrauen und erneuerten selbst nach einem Krisengespräch ihre Forderungen nach einem Rücktritt. Ministerpräsident Kretschmer kündigte für den Mittag eine Stellungsnahme an.

Katastrophenschutzchef Armin Schuster soll Nachfolger werden

Neuer sächsischer Innenminister soll Armin Schuster werden. Der bisherige Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur seine Ernennungsurkunde am Montag erhalten. Schuster kommt ursprünglich von der Bundespolizei und bringt Erfahrungen als Behördenleiter mit. 2009 zog er für die CDU in den Bundestag ein. 2020 ernannte ihn der damalige Bundesinnenminister Seehofer zum BBK-Leiter.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.