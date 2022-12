Jens Maier (AfD) auf einer Kundgebung von Pegida und AfD im Juni 2017 auf dem Altmarkt in Dresden. (imago | Paul Sander)

Das sei bundesweit richtungsweisend, sagte die Grünen-Politikerin. Verfassungsfeinde dürften in diesem Land kein Recht sprechen. Ihr Ministerium hatte beantragt, den als rechtsextrem eingestuften früheren AfD-Politiker Jens Maier in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen. Dem gab das Gericht gestern statt. Maier wollte nach seinem verpassten Wiedereinzug in den Bundestag in sein Amt als Richter zurückkehren. Sein Anwalt deutete bereits an, vor dem Dienstgericht des Bundes in Revision zu gehen.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.