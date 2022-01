Sachsens Ministerpräsident, Michael Kretschmer (Archivbild) (Sebastian Kahnert/dpa-ZB/dpa)

Das Kabinett in Dresden verständigte sich am Abend unter anderem darauf, Kultureinrichtungen und Hotels ab kommender Woche mit einer 2G-plus-Regel wieder zu öffnen. Gleiches soll für Messen, Kongresse und den Sport im Innenbereich gelten. Von der Testpflicht befreit werden demnach Kinder und Jugendliche sowie Menschen, die eine Auffrischungsimpfung haben oder vor maximal drei Monaten genesen sind beziehungsweise doppelt geimpft wurden. Zudem sollen an Demonstrationen wieder bis zu 1.000 Personen teilnehmen können. Derzeit sind zehn erlaubt. Die teils stufenweisen Lockerungen würden allerdings von der Lage in den Kliniken abhängig gemacht, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.