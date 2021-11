Der Präsident der sächsischen Landesärztekammer, Bodendieck, sagte im Deutschlandfunk , die Krankenhäuser befänden sich bereits in einer Triage-Situation. In den kommenden Tagen könnte man vor der Situation stehen, dass zwei Erkrankte um ein Intensivbett konkurrieren, erklärte Bodendieck. Derjenige, der die besten Überlebenschancen hätte, käme dann zum Zug. Eine Verlegung von Covid-19-Patienten innerhalb Deutschlands nannte der Mediziner schwierig, weil die Situation in ganz Deutschland angespannt sei.