Ausschreitungen bei Demonstration in Leipzig. (Archivbild) (Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa)

Mit einer zurückhaltenden Strategie habe er deeskalieren wollen, sagte er der Zeitung "TAZ". Er sei der festen Überzeugung gewesen, dass die Menschen im Freistaat Sachsen in Anbetracht der dramatischen Lage in den Krankenhäusern zur Vernunft kommen würden. Bei vielen sei das geschehen, aber leider bei zu wenigen. Mit der Versammlungsfreiheit müsse man "sehr sorgsam" umgehen, führte der Landespolizeipräsident aus. Daher habe er erst später die Strategie gewechselt. Seit Anfang Dezember werde nun versucht, die Versammlungslage mit einer deutlich robusteren Art in den Griff zu bekommen. - In Sachsen sind wegen der Pandemie derzeit nur ortsfeste Demonstrationen mit maximal zehn Teilnehmenden erlaubt.

Gestern Abend hatte es in München größere Proteste gegeben. Dabei gab es Ausschreitungen und mehrere Festnahmen.

