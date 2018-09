Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat in einer Regierungserklärung davor gewarnt, pauschale Urteile über Chemnitz zu fällen.

Der CDU-Politiker sagte im Landtag, es habe dort keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome gegeben. Kretschmer räumte zwar ein, dass es nach der Tötung eines 35-jährigen Deutschen zu Angriffen auf Ausländer gekommen sei. Diese seien aber nicht von einer Mehrheit der Chemnitzer ausgegangen, sondern von Rechtsextremen - und diesen werde man den Kampf ansagen. Rechtsextremismus sei die größte Gefahr für die Demokratie.



Kretschmer betonte, dass das Tötungsdelikt in Chemnitz ebenso wenig zu entschuldigen sei wie Angriffe auf Journalisten oder ausländische Mitbürger. Natürlich greife der Rechtsstaat hier durch und gewährleiste die Sicherheit der Bürger.



Im Oktober will Bundeskanzlerin Merkel in Chemnitz an einem Bürgerdialog zum Thema Zuwanderung teilnehmen. Ein Regierungssprecher in Berlin sagte, Merkel habe eine Einladung der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig angenommen.