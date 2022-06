Der selbsternannte "König von Deutschland", Peter Fitzek. (picture alliance/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert)

Präsident Christian sagte der Deutschen Presse-Agentur, wer sich anwerben lasse, könne dort in einen Strudel rechtsextremistischer Ideologien und Verschwörungstheorien geraten. Zugleich könnten sie als Rückzugsorte der Querdenker-Szene dienen. Der Gründer der Reichsbürger-Gruppierung "Königreich Deutschland", Peter Fitzek, ködere seine Anhänger mit dem Versprechen, ein Leben fernab von staatlichen Regeln zu führen. Das sei natürlich nicht möglich, betonte Christian. Man solle der Reichsbürger-Gruppierung kein Geld überlassen. - Der Zusammenschluss erwirbt in der Regel über Strohmänner Grundstücke von Privatleuten, um dort sogenannte Gemeinwohldörfer zu errichten. Vor allem in Sachsen werde nach Flächen gesucht. In Eibenstock im Erzgebirge und in Bärwalde in Ostsachsen sei das zuletzt gelungen.

